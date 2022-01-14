У червоному бікіні та леопардовій панамці: Даша Астаф'єва похизувалася сексуальним бюстом на пляжі

У червоному бікіні та леопардовій панамці: Даша Астаф'єва похизувалася сексуальним бюстом на пляжі

Співачка зробила миле селфі на відпочинку.

Даша Астаф'єва поділилася в Instagram новим фото із теплих країв, де вона проводить свою відпустку (локацію вона тримає у таємниці).

Красуня зробила селфі на пляжі. Даша приймала сонячні ванни у червоному бікіні, в якому блиснула сексуальними декольте.

Даша Астафьєва / Instagram Даші Астаф'євої

На голові артистка мала леопардову панамку. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а шию – делікатним намистом. На її обличчі не було макіяжу. Астаф'єва мило усміхалася на камеру, адже їй дуже подобається відпочинок.

Минулого разу співачка продемонструвала струнку та сексуальну фігуру у купальнику кольору хакі.

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