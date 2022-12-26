У червоному бікіні та шапці Санти: Ізабель Гулар у незвичайній позі привітала шанувальників з Різдвом

Бразильська модель Ізабель Гулар за традицією Різдво зустрічала у теплих краях.
38-річна бразильська красуня опублікувала відео з Карибських островів і продемонструвала своє підтягнуте та засмагле тіло у дуже маленькому червоному бікіні. Разом із нареченим Кевіном Траппом вони опублікували різдвяне привітання під святкову музику.
Обидвоє були одягнені в шапки Санта Клауса, Гулар продемонстрував гнучкість, коли залізла на Кевіна, а він утримував її однією ступнею за сідниці.
"З любов'ю із Сен-Барта ми бажаємо вам щасливого Різдва ❤️☀️", — написала у підписі Ізабель.
Модель та її коханий щороку діляться схожими роликами на Різдво.
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