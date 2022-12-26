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У червоному бікіні та шапці Санти: Ізабель Гулар у незвичайній позі привітала шанувальників з Різдвом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
97
Час на прочитання
1 хв
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У червоному бікіні та шапці Санти: Ізабель Гулар у незвичайній позі привітала шанувальників з Різдвом

Ізабель Гулар / Фото: Instagram Ізабель Гулар

Бразильська модель Ізабель Гулар за традицією Різдво зустрічала у теплих краях.

38-річна бразильська красуня опублікувала відео з Карибських островів і продемонструвала своє підтягнуте та засмагле тіло у дуже маленькому червоному бікіні. Разом із нареченим Кевіном Траппом вони опублікували різдвяне привітання під святкову музику.

Обидвоє були одягнені в шапки Санта Клауса, Гулар продемонстрував гнучкість, коли залізла на Кевіна, а він утримував її однією ступнею за сідниці.

"З любов'ю із Сен-Барта ми бажаємо вам щасливого Різдва ❤️☀️", — написала у підписі Ізабель.

Модель та її коханий щороку діляться схожими роликами на Різдво.

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Дата публікації
Перегляди
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