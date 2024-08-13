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У червоному бікіні з квіткою: нідерландська модель в ефектному пляжному луку красувалася на Ібіці

У червоному бікіні з квіткою: нідерландська модель в ефектному пляжному луку красувалася на Ібіці

У червоному бікіні з квіткою: нідерландська модель в ефектному пляжному луку красувалася на Ібіці

Лаура Селія

Лаура Селія насолоджується відпочинком на узбережжі Середземного моря.

Нідерландська модель Лаура Селія потішила фоловерів в Instagram серією світлин її нового ефектного пляжного образу.

Лаура Селія / ©
Лаура Селія

Дівчина красувалася на відпочинку у червоному бікіні на зав'язках, яке чудово сиділо на її стрункій і сексуальній фігурі. Романтичною родзинкою луку був аксесуар у вигляді білої квітки, яку Лаура прикріпила на бретельку купальника.

Лаура Селія / ©
Лаура Селія
Лаура Селія / ©
Лаура Селія

На стегнах вона зав'язала червоне парео. Об'ємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і білий манікюр завершив аутфіт Селії.

Лаура Селія / ©
Лаура Селія
Лаура Селія / ©
Лаура Селія
Лаура Селія / ©
Лаура Селія

Нагадаємо, минулого разу Лаура Селія приймала сонячні ванни топлес. Із одягу на ній були лише білі плавки.

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