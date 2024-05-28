У червоному бікіні: зірка реаліті продемонструвала плаский живіт і пружні сідниці

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram нову серію знімків із відпочинку.

Красуня влаштувала імпровізовану фотосесію біля басейну. На Еммі було червоне бікіні із зав'язками, зверху якого вона одягла вишневий бомбер із написом Netflix на спині.

Емма Ернан/Instagram

Білявка продемонструвала плаский живіт, сексуальний бюст і стрункі ноги.

Емма Ернан/Instagram

А ще Ернан не втратила можливості похизуватися своєю пружною п'ятою точкою.

Емма Ернан/Instagram

Зірка реаліті уклала волосся хвилями, зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха сережками-кільцями.

Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, Емма Ернан у червоній прозорій мінісукні з драпуванням відвідала захід Netflix FYSEE: Reali-Tea у Лос-Анджелесі.

Читайте також: