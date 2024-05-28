У червоному бікіні: зірка реаліті продемонструвала плаский живіт і пружні сідниці

Емма Ернан обожнює фотографуватися у купальниках.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram нову серію знімків із відпочинку.
Красуня влаштувала імпровізовану фотосесію біля басейну. На Еммі було червоне бікіні із зав'язками, зверху якого вона одягла вишневий бомбер із написом Netflix на спині.
Білявка продемонструвала плаский живіт, сексуальний бюст і стрункі ноги.
А ще Ернан не втратила можливості похизуватися своєю пружною п'ятою точкою.
Зірка реаліті уклала волосся хвилями, зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха сережками-кільцями.
Нагадаємо, Емма Ернан у червоній прозорій мінісукні з драпуванням відвідала захід Netflix FYSEE: Reali-Tea у Лос-Анджелесі.
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