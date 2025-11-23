ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
113
1 хв

У червоному бомбері, штанях і кедах: Крістен Стюарт приїхала на показ фільму до Лондона

Крістен Стюарт завітала на спеціальний показ свого режисерського дебюту — фільму «Хронологія води».

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Крістен Стюарт

Крістен Стюарт / © Getty Images

Захід відбувся у Білому міському домі у Лондоні. Стюарт приїхала на показ у білому топі, поверх якого одягла світлу сорочку та червону куртку-бомбер, поєднуючи вбрання зі світло-сірими широкими штанями та чорними кедами зі шнурками.

Крістен розпустила волосся, зробивши легке хвилясте недбале укладання і в макіяжі зовсім трохи підкреслила вії. Зірка усміхалася, позуючи перед камерами фотографів, що зібралися.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, Крістен відвідувала Лондонський кінофестиваль, де презентувала цей фільм. Тоді перед камерами вона з’явилася в мініатюрній білій сукні з чорним окантуванням від Chanel, блиснувши своїми стрункими ногами, і в чорних туфлях із відкритою п’ятою на підборах.

Крістен Стюарт і Імоджен Путс / © Associated Press

Крістен Стюарт і Імоджен Путс / © Associated Press

