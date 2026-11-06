У червоному бра і в широких штанях: Дженна Д’юенн показала образ для танцювальної репетиції

Дженна Д’юенн / © Getty Images

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Дженна Д’юенн потрапила під приціл папараці, коли прибула на репетицію шоу «Танці з зірками» у Лос-Анджелесі. Вона була у хорошому настрої й усміхалася фотографам.

Дженна одягла білий укорочений топ в рубчик із застібкою спереду та глибоким вирізом, з-під якого визирав червоний спортивний бра.

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Дженна Д’юенн / © Getty Images

Топ вона поєднала з вільними темно-синіми штанами, над поясом яких виднівся широкий чорний еластичний пояс. Зверху Д’юенн накинула об’ємний темно-синій кардиган із об’ємними рукавами.

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Лук зірка доповнила світлими кросівками. У руці Дженна тримала темну пляшку для води та папери. У неї було розпущене волосся, ніжний макіяж і світлий манікюр.

Нагадаємо, Дженна Д’юенн у блакитному кардигані і з оголеним животом з’явилася на вулицях Лос-Анджелеса.

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