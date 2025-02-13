У червоному бюстгальтері і з сердечками на сідницях: спокуслива Анна Саліванчук на прем'єрі "Бріджит Джонс-4"

Акторка продемонструвала на заході у кінотеатрі стильний образ із пікантним акцентом.
Анна Саліванчук відвідала допрем’єрний показ романтичної комедії "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", який відбувся напередодні Дня всіх закоханих у столичному кінотеатрі "Оскар".
Акторка з'явилася на івенті у стильному луку з пікантним акцентом. На ній був темно-синій костюм із деніму, який складався із джинсів-кльош і куртки на блискавці. Під куртку Анна одягла лише мереживний бюстгальтер червоного кольору і це мало дуже спокусливий вигляд.
Ззаду на штанях, а саме на сідницях, в Анни були зображені сердечка, які вона продемонструвала фотографу.
Акторка зібрала волосся у зачіску ззаду, зробила макіяж із червоною помадою і молочний манікюр. У вухах у неї були золоті сережки-смужки.
Про фільм:
Після втрати коханого під час гуманітарної місії до Судану Бріджит Джонс знову самотня. Вона – мати-одиначка 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл, яка застрягла в емоційному коловороті виховання дітей. Сім'я її підштовхує до розбудови нового життя. Бріджит встановлює додаток для знайомств, де зустрічає мрійливого та енергійного юнака. Чи вдасться Джонс балансувати між роботою, родиною і коханням?
Відсьогодні романтична комедія "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" в українському прокаті.
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