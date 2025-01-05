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У червоному джемпері та широких джинсах: Кендалл Дженнер заскочили папараці на прогулянці

У червоному джемпері та широких джинсах: Кендалл Дженнер заскочили папараці на прогулянці

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Модель Кендалл Дженнер потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі.

29-річна дівчина була зазнімкована під час шопінгу в Каліфорнії. На прогулянку Кендал одягла червоний джемпер у поєднанні з широкими чорними джинсами та шкіряними туфлями без підборів, а на плечі у неї висіла невелика сумка.

Дженнер зробила собі коротке каре, нюдовий макіяж і одягла мініатюрні сережки-кільця та браслет на зап'ястя.

Кендалл Дженнер / © Getty Images
Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Ще зовсім нещодавно Кендалл, нагадаємо, була блондинкою, але тепер повернулася до свого натурального кольору.

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