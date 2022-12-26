У червоному кардигані і з яскравим макіяжем: Надя Дорофєєва продемонструвала ефектний аутфіт

Артистка вдало поєднала у своєму образі червоний і чорний кольори.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нові знімки, на яких вона продемонструвала новий ефектний образ.
Співачка постала в червоному кардигані, чорному сарафані до підлоги і на тонких бретельках, під який вона одягла білу майку.
Наді зробили укладання з локонами і насичений макіяж з акцентом на червоній помаді.
Позувала артистка на тлі ялинок, сидячи на дивані. В руці вона тримала подарунок.
"Сьогодні Святвечір. На жаль, не всі українські родини зможуть зустріти його разом. Але головне не втрачати віру та об’єднуватись ще сильніше!" – підписала кілька днів тому фото Дорофєєва.
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва продемострувала аутфіт у шапці, светрі і безрукавці.
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