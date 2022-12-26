У червоному кардигані і з яскравим макіяжем: Надя Дорофєєва продемонструвала ефектний аутфіт

Артистка вдало поєднала у своєму образі червоний і чорний кольори.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нові знімки, на яких вона продемонструвала новий ефектний образ.

Співачка постала в червоному кардигані, чорному сарафані до підлоги і на тонких бретельках, під який вона одягла білу майку.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Наді зробили укладання з локонами і насичений макіяж з акцентом на червоній помаді.

Позувала артистка на тлі ялинок, сидячи на дивані. В руці вона тримала подарунок.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

"Сьогодні Святвечір. На жаль, не всі українські родини зможуть зустріти його разом. Але головне не втрачати віру та об’єднуватись ще сильніше!" – підписала кілька днів тому фото Дорофєєва.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва продемострувала аутфіт у шапці, светрі і безрукавці.

Читайте також: