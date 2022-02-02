У червоному кардигані та мініспідниці: дочка Демі Мур та Брюса Вілліса вийшла на прогулянку з бойфрендом

У червоному кардигані та мініспідниці: дочка Демі Мур та Брюса Вілліса вийшла на прогулянку з бойфрендом

Дівчина потрапила під приціл папараці.

Середня дочка Брюса Вілліса та Демі Мур потрапила під приціл папараці, коли вийшла на прогулянку зі своїм бойфрендом – музикантом Джейком Міллером. Пара пройшлася Лос-Анджелесом тримаючись за руки і балакаючи.

Скаут була одягнена в червоний кардиган у вінтажному стилі, чорну мініспідницю та футболку із зображенням весілля Чарльза, принца Уельського, та леді Діани Спенсер у соборі Святого Павла у Лондоні. Також на дівчині були колготки і черевики Dr. Мартен. На руках Скаут несла свого маленького собаку.

Скаут Вілліс / Getty Images

На своїй сторінці в Instagram Скаут часто публікує фото собаки та розповідає, що дуже рада її появі у своєму житті. Собаку, до речі, вона назвала Grandma ("Бабуся").

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