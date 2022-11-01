У червоному кардигані та шортах: стильна Гвінет Пелтроу під прицілом папараці

Зірка фільмів "Закоханий Шекспір" та "Залізна людина", Гвінет Пелтроу, потрапила під приціл папараці, коли виходила зі студії комедійного шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі", у Лос-Анджелесі.

Знаменитість відвідала програму, щоб розповісти про свій косметичний бренд, а також трохи побалакати про дітей та недавній день народження, з нагоди якого вона знялася в ефектній фотосесії оголеною та вкритою золотою фарбою.

На Гвінет був червоний кардиган із поясом і чорні шорти до колін. Також вона нафарбувала губи червоною помадою, одягла біркенштоки та кілька золотих прикрас.

Гвінет Пелтроу / Фото: Getty Images

А оскільки програма Джиммі Кіммела показувалася в Геловін, то в студії Гвінет з'явилася в костюмі Вінні-Пуха, а ведучий був у костюмі бурого ведмедя.

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