У червоному кетс'юті з відвертими вирізами: модель Playboy у провокаційному луку прийшла на вечірку

Американську модель Playboy, зірку Instagram і OnlyFans Елізабет Марі Шевальє заскочили папараці на вулицях Лос-Анджелеса, коли вона йшла на вечірку.

Дівчина обрала для свого виходу провокаційний аутфіт. На ній був червоний напівпрозорий кетс'ют без рукавів, усипаний стразами. У зоні декольте були відверті вирізи, крізь які вона продемонструвала свої пишні спокусливі груди.

Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

Взута вона була у босоніжки на високих платформах кольору хамелеон, які переливалися у світлі софітів. Лук Шевальє доповнила срібною сумочкою з кристалами.

А ще Елізабет змінила імідж: вона перефарбувалася з білявки у брюнетку. У неї був насичений вечірній макіяж із пишними віями, сережки-кільця у вухах, браслет і каблучка на руці.

Нагадаємо, Елізабет Марі Шевальє у прозорій бірюзовій сукні максі, розшитій стразами, і без білизни блиснула пишним бюстом.

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