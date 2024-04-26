У червоному комбінезоні і джинсовій куртці: яскрава Аманда Голден в об'єктивах папараці

Британська радіоведуча у яскравому аутфіті з'явилася на роботі.

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці в Лондоні, коли вийшла зі студії Global Radio, де веде ранкове шоу на Heart Breakfast.

Радіоведуча мала ефектний вигляд. На ній був червоний комбінезон із короткими рукавами, прямими штанями, коміром-стійкою і тканинним поясом. На плечі вона накинула джинсову куртку.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Голден взула бежеві лаковані туфлі-човники і доповнила аутфіт червоним клатчем. Аманда розпустила волосся, одягла сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі і завершила лук золотими браслетами.

Нагадаємо, Аманда Голден у зеленій сукні блиснула сосками дорогою з роботи.

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