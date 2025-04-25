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- Шоу-бізнес
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У червоному комбінезоні: Крістен Белл вибрала нестандартне вбрання для червоної доріжки
Яскраве вбрання мало чудовий вигляд на фігурі знаменитості. Вона відвідала гала-концерт TIME 100-2025.
Зазвичай акторки та співачки обирають для появи на червоній доріжці одягати ефектні вечірні сукні з вишивками, оригінальним декором або кастомні вбрання, які були створені ексклюзивно для них. Проте Крістен Белл вирішила вчинити інакше і постала перед фотографами у комбінезоні.
Вбрання зірки було від бренду Carolina Herrera і виконане у яскраво-червоному кольорі. Штанини у нього були широкими та розкльошеними, а ліф прикрашали невеликі складки тканини. Образ Крістен доповнила клатчем і безліччю лаконічних прикрас — у її вухах були невеликі сережки, а руки прикрашали каблучки. Волосся Белл зібрала.
Такі вбрання акторка дуже любить і носить не вперше. Також комбінезон, але кольору соковитого лайма вона одягала кілька разів на різні заходи.