У червоному комбінезоні з камінням: стильна Джессіка Честейн на кінофестивалі в Торонто

45-річна акторка у вбранні від Elie Saab вийшла на червону доріжку.
Джессіка Честейн з'явилася на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Вона приїхала представити фільм The Good Nurse, у якому зіграла головну роль.
Її колегою по знімальном майданчику був Едді Редмейн, який вийшов із нею на червону доріжку.
Для заходу Джес обрала елегантний червоний комбінезон від Elie Saab зі штанями-палацо.
Спина вбрання була прикрашена камінням, її зірка також продемонструвала фотографам.
Честейн зробила акуратну зачіску і макіяж із акцентом на пишних віях.
Редмейн був одягнений у картатий піджак, білу сорочку, чорну краватку і коричневі штани.
Нагадаємо, минулого разу ми бачили Джессіку На вечірці зірка з'явилася у яскравій мінісукні з короткими рукавами. Вбрання кольорі фуксії було прикрашене спереду великою блискавкою і накладними кишенями.
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