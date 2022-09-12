У червоному комбінезоні з камінням: стильна Джессіка Честейн на кінофестивалі в Торонто

45-річна акторка у вбранні від Elie Saab вийшла на червону доріжку.

Джессіка Честейн з'явилася на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Вона приїхала представити фільм The Good Nurse, у якому зіграла головну роль.

Її колегою по знімальном майданчику був Едді Редмейн, який вийшов із нею на червону доріжку.

Едді Редмейн і Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Для заходу Джес обрала елегантний червоний комбінезон від Elie Saab зі штанями-палацо.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Спина вбрання була прикрашена камінням, її зірка також продемонструвала фотографам.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Честейн зробила акуратну зачіску і макіяж із акцентом на пишних віях.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Редмейн був одягнений у картатий піджак, білу сорочку, чорну краватку і коричневі штани.

Нагадаємо, минулого разу ми бачили Джессіку На вечірці зірка з'явилася у яскравій мінісукні з короткими рукавами. Вбрання кольорі фуксії було прикрашене спереду великою блискавкою і накладними кишенями.

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