У червоному комбінезоні з камінням та стразами: Аліша Кіз приєдналася до Ашера на сцені Супербоула

Співак Ашер минулої неділі виступив із приголомшливим шоу у перерві одного з найважливіших спортивних заходів Америки — Супербоула. Цього року за кубок чемпіонів змагалися команди "Канзас-Сіті Чіфс" та "Сан-Франциско Форті Найнерс".

Аліша Кіз та Ашер / Фото: Associated Press

Ашер вийшов на сцену в гламурному білому костюмі від Dolce & Gabbana з вишивкою, який носив з топому, повністю розшитому срібними бісером та лелітками.

Також на ньому були кросівки Portofino та виготовлені на замовлення шкіряні рукавички з кристалами Swarovski та перлами.

Ашер / Фото: Associated Press

Але якщо співак був у світлому вбранні, то Аліша обрала комбінезон криваво-червоного відтінку, який теж був від Модного дому Dolce & Gabbana.

Аліша Кіз та Ашер / Фото: Associated Press

Співачка була одягнена в індивідуальний червоний ансамбль, що складався з накидки з органзи, покритої кристалами Swarovski з ефектом деграде та комбінезону з корсетом, який також був повністю розшитий лелітками і кристалами.

Аліша Кіз та Ашер / Фото: Associated Press

Аліша Кіз / Фото: Associated Press

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