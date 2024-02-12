У червоному комбінезоні з камінням та стразами: Аліша Кіз приєдналася до Ашера на сцені Супербоула

Поява 15-разової лауреатки "Греммі" на Супербоулі стала сюрпризом на шоу.
Співак Ашер минулої неділі виступив із приголомшливим шоу у перерві одного з найважливіших спортивних заходів Америки — Супербоула. Цього року за кубок чемпіонів змагалися команди "Канзас-Сіті Чіфс" та "Сан-Франциско Форті Найнерс".
Ашер вийшов на сцену в гламурному білому костюмі від Dolce & Gabbana з вишивкою, який носив з топому, повністю розшитому срібними бісером та лелітками.
Також на ньому були кросівки Portofino та виготовлені на замовлення шкіряні рукавички з кристалами Swarovski та перлами.
Але якщо співак був у світлому вбранні, то Аліша обрала комбінезон криваво-червоного відтінку, який теж був від Модного дому Dolce & Gabbana.
Співачка була одягнена в індивідуальний червоний ансамбль, що складався з накидки з органзи, покритої кристалами Swarovski з ефектом деграде та комбінезону з корсетом, який також був повністю розшитий лелітками і кристалами.
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