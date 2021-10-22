У червоному комбінезоні з розрізами: Кендіс Свейнпоул на вечірці в Парижі

У червоному комбінезоні з розрізами: Кендіс Свейнпоул на вечірці в Парижі

Південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул приїздила до Парижа, де була заскочена фотографами.

Днями дівчина відсвяткувала своє 33-річчя, невідомо, чи була якась вечірка з приводу дня народження моделі. Але відомо, що в Парижі зірка відвідувала вечірку з нагоди закриття виставки Анни Імхоф "Natures Mortes" Burberry в палаці Токіо.

Одягнена Свейнпоул була в червоний комбінезон з вирізами збоку, чорний об'ємний плащ, взута в шкіряні туфлі-лофери, а в руках тримала маленьку сумку від Burberry на ремінці-ланцюжку. Свій стильний лук модель доповнила золотими сережками-кільцями і декількома прикрасами на пальцях.

Кендіс Свейнпоул / Getty Images

Вона знову пофарбувала волосся в світлий відтінок і зібрала його в пучок. А макіяж на її обличчі був максимально натуральним.

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