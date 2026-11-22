Кім Кардашян / © Getty Images

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Кім Кардашян відвідала Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі, який відбувся на міській трасі Лас-Вегас-Стріп у штаті Невада. Зірка реаліті приїхала підтримати свого бойфренда — семиразового чемпіона світу Льюїса Гамільтона.

Для спортивного заходу знаменитість обрала червоний обтислий комбінезон з колекції прет-а-порте Christian Dior сезону осінь-зима 2003. Він мав глибоке декольте і відверту шнурівку на ногах, яка відкривала шкіру від стегон до щиколоток. Декоративні переплетення створювали ефект корсетного шнурування і додавали вбранню пікантності.

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Кім Кардашян / © Getty Images

Поверх комбінезона Кардашян одягла чорний шкіряний двобортний тренч із широкими лацканами, який зав’язала поясом на талії.

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Аутфіт зірка доповнила червоними босоніжками на високих підборах із численними тонкими ремінцями та шнурівкою, яка гармонійно поєднувалася з декором комбінезона.

На обличчі Кім були великі чорні сонцезахисні окуляри. Волосся вона розпустила, уклавши його об’ємними хвилями. Зірка реаліті зробила макіяж із нюдовою помадою і світлі манікюр і педикюр.

Нагадаємо, Кім Кардашян сяяла на галавечорі LACMA у блискучій сукні Gucci з лелітками.

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