У червоному комбінезоні зі спокусливим декольте: Торі Спеллінг продемонструвала сексуальний лук

Зірка популярного у 90-х телесеріалу "Беверлі-Гіллз, 90210" обожнює приміряти обновки і вихвалятися ними перед своїми підписниками у соцмережі.

Торі Спеллінг продемонструвала фоловерам в Instagram свій новий гламурний образ, у якому вона мала сексуальний вигляд і була схожою на ляльку Барбі.

Акторка одягла червоний комбінезон з блискітками, штанями-кльош і спокусливим декольте. Вбрання чудово підкреслило підтягнуту фігуру зірки і закцентувало увагу на звабливому бюсті.

Торі Спеллінг / Фото: Instagram Торі Спеллінг

Аутфіт Торі доповнила пишною зачіскою з локонами, насиченим макіяжем із акцентом на віях і сережками-кільцями.

Торі Спеллінг / Фото: Instagram Торі Спеллінг

Торі Спеллінг / Фото: Instagram Торі Спеллінг

Нагадаємо, Спеллінг прийшла на ранкове шоу Good Morning America у коричневій шкіряній мінісукні на ґудзиках. Аутфіт вона доповнила бежевими колготами в сітку і темно-бордовими замшевими босоніжками на платформі і підборах.

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