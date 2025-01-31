У червоному комбінезоні зі стразами: Шерон Стоун відвідала благодійний концерт

Яскраве вбрання 66-річної акторка мало розкішний та гламурний вигляд.

Голлівудська зірка Шерон Стоун вийшла до фотографів під час благодійного концерту Американської кардіологічної асоціації Go Red for Women Red Dress Collection, що проводився у Нью-Йорку.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Дрескод заходу був червоний, тому Шерон одягла яскравий комбінезон з глибоким V-подібним декольте, лацканами та еполетами. Вбрання було повністю усипане стразами червоного кольору, які дуже ефектно сяяли у світлі софітів.

Це вбрання вона доповнила прикрасами з камінням, улюбленим укладанням та яскравим макіяжем. Взута Стоун була в сріблясті туфлі на підборах.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Також цього тижня приголомшливе яскраве вбрання, але малинового кольору, продемонструвала 55-річна акторка Рене Зеллвеґер на прем'єрі фільму "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця".

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