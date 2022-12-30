У червоному корсеті і блискучих ботфортах: Демі Роуз у новорічному луку похизувалася пишними формами

Британська модель показала фоловерам пікантний святковий аутфіт.
Демі Роуз виклала в Instagram знімки свого сексуального новорічного образу.
Перед камерою модель постала у червоному корсеті, розшитому паєтками, який ідеально підкреслив її пишний бюст.
Корсет красуня скомбінувала з чорними мінішортами і високими червоними блискучими ботфортами на шпильках.
Роуз зібрала волосся догори, зробила макіяж із чорними стрілками і завершила лук дизайнерським манікюром.
Позувала зірка на підлозі на зеленому тлі, демонструючи свої сексуальні форми.
Нагадаємо, минулого разу Демі похизувалася звабливим декольте у мереживній білизні.
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