У червоному корсеті і блискучих ботфортах: Демі Роуз у новорічному луку похизувалася пишними формами

Демі Роуз виклала в Instagram знімки свого сексуального новорічного образу.

Перед камерою модель постала у червоному корсеті, розшитому паєтками, який ідеально підкреслив її пишний бюст.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Корсет красуня скомбінувала з чорними мінішортами і високими червоними блискучими ботфортами на шпильках.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз зібрала волосся догори, зробила макіяж із чорними стрілками і завершила лук дизайнерським манікюром.

Позувала зірка на підлозі на зеленому тлі, демонструючи свої сексуальні форми.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу Демі похизувалася звабливим декольте у мереживній білизні.

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