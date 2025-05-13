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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

У червоному корсеті і прозорій мінісукні: реперка Lizzo продовжує хизуватися результатами екстремального схуднення

36-річна американська реп-виконавиця вбранням підкреслила схудлу талію.

Lizzo

Lizzo / © Getty Images

Реперка Lizzo відвідала виставу Amazon 2025 Upfront у театрі Beacon у Нью-Йорку.

На захід вона прийшла в зухвалому луку. На реперці була прозора чорна мінісукня з принтом, зверху на яку вона одягла червоний корсет, який підкреслив її схудлу фігуру.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Аутфіт Lizzo доповнила чорним капроновими колготами і чорними чоботами з ремінцями іта на грубій підошві. Своє платинове волосся артистка уклала в локони, зробила макіяж смокі-айс із чорними стрілками, а також довгий гострий манікюр з декором. Вуха вона прикрасила великими срібними сережками-кільцями, шию — ланцюжком із сердечками, а руки — срібними браслетом і каблучками.

Нагадаємо, Lizzo на «червоній» доріжці Met Gala позувала в екстравагантній чорно-білій корсетній сукні-русалці з відвертим декольте від бренду Christian Siriano.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo_2 / © Getty Images

© Getty Images

Lizzo_1 / © Getty Images

© Getty Images

Lizzo / © instagram.com/lizzobeeating

© instagram.com/lizzobeeating

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo_3 / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
125
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