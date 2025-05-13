У червоному корсеті і прозорій мінісукні: реперка Lizzo продовжує хизуватися результатами екстремального схуднення

Lizzo / © Getty Images

Реклама

Реперка Lizzo відвідала виставу Amazon 2025 Upfront у театрі Beacon у Нью-Йорку.

На захід вона прийшла в зухвалому луку. На реперці була прозора чорна мінісукня з принтом, зверху на яку вона одягла червоний корсет, який підкреслив її схудлу фігуру.

Lizzo / © Getty Images

Аутфіт Lizzo доповнила чорним капроновими колготами і чорними чоботами з ремінцями іта на грубій підошві. Своє платинове волосся артистка уклала в локони, зробила макіяж смокі-айс із чорними стрілками, а також довгий гострий манікюр з декором. Вуха вона прикрасила великими срібними сережками-кільцями, шию — ланцюжком із сердечками, а руки — срібними браслетом і каблучками.

Реклама

Нагадаємо, Lizzo на «червоній» доріжці Met Gala позувала в екстравагантній чорно-білій корсетній сукні-русалці з відвертим декольте від бренду Christian Siriano.

Lizzo / © Getty Images Lizzo / © Associated Press Lizzo / © Getty Images Lizzo / © Getty Images Lizzo / © Getty Images Lizzo / © Instagram Lizzo Lizzo / © Instagram Lizzo © Getty Images © Getty Images © instagram.com/lizzobeeating Lizzo / © Associated Press © Associated Press © Associated Press Lizzo / © Associated Press Lizzo / © Associated Press Lizzo / © Associated Press © Associated Press Lizzo / © Associated Press Lizzo / © Associated Press Lizzo / © Associated Press Lizzo / © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press Lizzo / © Associated Press Lizzo / © Associated Press Lizzo / © Associated Press Lizzo / © Associated Press