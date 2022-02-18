У червоному корсеті та туфлях із сердечками: Демі Роуз похизувалася сексуальними формами

Британська "Кім Кардашян" продовжує спокушати фоловерів відвертими образами.

Демі Роуз поповнила свій фотоблог черговою порцією пікантних знімків. На них красуня продемонструвала сексуальний образ.

Демі постала у червоному корсеті, який ідеально підкреслив її пишні груди і тонку талію.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Свій аутфіт вона доповнила сріблясто-червоними туфлями із серцями, інкрустованими стразами, червоними окулярами у вигляді сердець та червоною сумкою-серцем. Волосся вона уклала в локони і зробила ніжний макіяж.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Роуз спокусливо позувала біля басейну у формі серця. Фото вийшли ефектними, чи не так?

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Раніше Демі без білизни похизувалася пишними сідницями.

Читайте також: