ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
1 хв

У червоному костюмі і ковбойках: міністерка з питань рівності Іспанії приїхала на фестиваль

Ана Редондо в яскравому образі потрапила під приціл фотографів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ана Редондо

Ана Редондо / © Getty Images

Папараці сфотографували, як міністерка з питань рівності Іспанії Ана Редондо прибула на фестиваль «Princesa de Girona CongresFest», який відбувся у Леоні.

Політикиня з’явилася там у діловому червоному костюмі з рельєфної тканини, який складався з приталеного жакета і штанів-кльош. На Ані також був білий топ і замшеві бежеві ботильйони на стійких підборах. У руці вона несла білу сумку.

/ © Getty Images

© Getty Images

Міністерка розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен приїхала до Вашингтона в салатовій сукні, повністю покритій аплікаціями у вигляді гороху. На шиї у неї була хустка з квітковим принтом.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
286
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie