У червоному костюмі і ковбойках: міністерка з питань рівності Іспанії приїхала на фестиваль

Ана Редондо / © Getty Images

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Папараці сфотографували, як міністерка з питань рівності Іспанії Ана Редондо прибула на фестиваль «Princesa de Girona CongresFest», який відбувся у Леоні.

Політикиня з’явилася там у діловому червоному костюмі з рельєфної тканини, який складався з приталеного жакета і штанів-кльош. На Ані також був білий топ і замшеві бежеві ботильйони на стійких підборах. У руці вона несла білу сумку.

© Getty Images

Міністерка розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

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Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен приїхала до Вашингтона в салатовій сукні, повністю покритій аплікаціями у вигляді гороху. На шиї у неї була хустка з квітковим принтом.