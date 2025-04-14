- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 286
- Час на прочитання
- 1 хв
У червоному костюмі і ковбойках: міністерка з питань рівності Іспанії приїхала на фестиваль
Ана Редондо в яскравому образі потрапила під приціл фотографів.
Папараці сфотографували, як міністерка з питань рівності Іспанії Ана Редондо прибула на фестиваль «Princesa de Girona CongresFest», який відбувся у Леоні.
Політикиня з’явилася там у діловому червоному костюмі з рельєфної тканини, який складався з приталеного жакета і штанів-кльош. На Ані також був білий топ і замшеві бежеві ботильйони на стійких підборах. У руці вона несла білу сумку.
Міністерка розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен приїхала до Вашингтона в салатовій сукні, повністю покритій аплікаціями у вигляді гороху. На шиї у неї була хустка з квітковим принтом.