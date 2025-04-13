У червоному костюмі і на мотоциклі: папараці заскочили Беллу Хадід у Парижі

Белла Хадід / © Getty Images

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Папараці заскочили Беллу Хадід у Парижі під час знімань майбутнього серіалу від режисера Раяна Мерфі «Красуня».

Модель сиділа на мотоциклі. Вона була одягнена у червоний шкіряний костюм, який складався з вкороченої куртки з високою горловиною та обтислих штанів на блискавці із високим посадженням. Лук Белла доповнила червоними шкіряними рукавицями і сірими мотоботами.

Белла Хадід / © Getty Images

У Хадід була зачіска з мокрим ефектом, укладена назад, макіяж смокі-айс і лаконічні сережки-кільця у вухах.

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Про серіал «Красуня»:

Відомо, що дії серіалу розгортаються у світі, де хвороба, яка передається статевим шляхом, поширюється по всьому світу. Вона робить людей фізично привабливішими, але зрештою вбиває свого господаря. Двоє детективів натрапляють на змову навколо походження хвороби.

Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід з батьком / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images