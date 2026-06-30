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- Шоу-бізнес
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У червоному костюмі і слінгбеках Prada: Міка Ньютон у яскравому образі відвідала бранч у Києві
Українська співачка взяла участь у заході, присвяченому темі другого шансу, де поділилася особистою історією боротьби з хворобою, пошуку себе та нового етапу у житті.
Міка Ньютон, яка після тривалої перерви повернулася на українську сцену, взяла участь у бранчі Connecting Women, що відбувся у ресторані Comme Il Faut InterContinental Kyiv. На заході говорили про другий шанс, який дає життя.
Міка відверто розповіла про боротьбу з онкологією, про операції, які вона перенесла, про шість років спроб стати мамою і про те, як вона загубила себе як жінку та як артистку.
На івенті Ньютон постала у стильному яскравому образі. На ній був червоний костюм оверсайз, який складався з однобортного жакета і широких штанів. Лук зірка доповнила чорними гостроносими слінгбеками на шпильках від Prada.
У співачки було акуратне укладання з боковим проділом, макіяж з акцентом на червоній помаді, червоний манікюр, а також перлинні сережки-пусети у вухах.
У бранчі також взяла участь інтегративна психологиня Олена Адамова, яка розповіла, як у 42 роки зустріла чоловіка-вдівця з трьома дітьми й фактично стала мамою одразу для чотирьох. Вона поділилася роздумами про те, чому слабкість не варто сприймати як поразку, а постійне прагнення бути «сильною залізною жінкою» може призвести до емоційного та фізичного виснаження. Також Олена озвучила власну формулу щастя: засинати з відчуттям, що завтра хочеться прокинутися у своєму домі, на своїй кухні й випити свою каву. Саме з цього, за її словами, починається справжнє щастя.
Ще однією спікеркою була докторка філософських наук, правниця та поетеса Наталія Манойло. Вона власним прикладом доводить, що наука, право і творчість можуть не лише співіснувати, а й гармонійно доповнювати одне одного. Попри багаторічну наукову діяльність, юридичну практику та викладання, вона завжди відчувала потребу висловлювати свої думки не тільки мовою законів, а й мовою поезії. Так з’явилися дві її книжки, в яких вона розмірковує про людину, любов, відповідальність і пошук життєвих сенсів.
А засновниця проєкту Connecting Women, видавчиня VIVA! Україна і засновниця премії «Жінка України» Інна Гелетюк поділилася особистою історією про період, коли життя поставило все на паузу. Пандемія COVID-19 кардинально змінила її професійну реальність. Крім того, непрості зміни відбувалися й у її особистому житті. Історія Інни стала яскравим прикладом того, що навіть після найскладніших випробувань можна знайти нові сенси, відкрити друге дихання й не побоятися скористатися шансом, який дає життя.
Після виступів спікерів Міка Ньютон потішила гостей бранчу неймовірним виконанням своїх пісень.
Фото: Павло Бойченко