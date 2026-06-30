У червоному костюмі і слінгбеках Prada: Міка Ньютон у яскравому образі відвідала бранч у Києві

Міка Ньютон

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Міка Ньютон, яка після тривалої перерви повернулася на українську сцену, взяла участь у бранчі Connecting Women, що відбувся у ресторані Comme Il Faut InterContinental Kyiv. На заході говорили про другий шанс, який дає життя.

Міка Ньютон

Міка відверто розповіла про боротьбу з онкологією, про операції, які вона перенесла, про шість років спроб стати мамою і про те, як вона загубила себе як жінку та як артистку.

Міка Ньютон

На івенті Ньютон постала у стильному яскравому образі. На ній був червоний костюм оверсайз, який складався з однобортного жакета і широких штанів. Лук зірка доповнила чорними гостроносими слінгбеками на шпильках від Prada.

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Міка Ньютон

У співачки було акуратне укладання з боковим проділом, макіяж з акцентом на червоній помаді, червоний манікюр, а також перлинні сережки-пусети у вухах.

Міка Ньютон

У бранчі також взяла участь інтегративна психологиня Олена Адамова, яка розповіла, як у 42 роки зустріла чоловіка-вдівця з трьома дітьми й фактично стала мамою одразу для чотирьох. Вона поділилася роздумами про те, чому слабкість не варто сприймати як поразку, а постійне прагнення бути «сильною залізною жінкою» може призвести до емоційного та фізичного виснаження. Також Олена озвучила власну формулу щастя: засинати з відчуттям, що завтра хочеться прокинутися у своєму домі, на своїй кухні й випити свою каву. Саме з цього, за її словами, починається справжнє щастя.

Олена Адамова

Ще однією спікеркою була докторка філософських наук, правниця та поетеса Наталія Манойло. Вона власним прикладом доводить, що наука, право і творчість можуть не лише співіснувати, а й гармонійно доповнювати одне одного. Попри багаторічну наукову діяльність, юридичну практику та викладання, вона завжди відчувала потребу висловлювати свої думки не тільки мовою законів, а й мовою поезії. Так з’явилися дві її книжки, в яких вона розмірковує про людину, любов, відповідальність і пошук життєвих сенсів.

Наталія Манойло

А засновниця проєкту Connecting Women, видавчиня VIVA! Україна і засновниця премії «Жінка України» Інна Гелетюк поділилася особистою історією про період, коли життя поставило все на паузу. Пандемія COVID-19 кардинально змінила її професійну реальність. Крім того, непрості зміни відбувалися й у її особистому житті. Історія Інни стала яскравим прикладом того, що навіть після найскладніших випробувань можна знайти нові сенси, відкрити друге дихання й не побоятися скористатися шансом, який дає життя.

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Інна Гелетюк

Після виступів спікерів Міка Ньютон потішила гостей бранчу неймовірним виконанням своїх пісень.

Міка Ньютон

Міка Ньютон

Міка Ньютон та Інна Гелетюк

Ольга Женевська, Наталія Манойло, Міка Ньютон, Інна Гелетюк, Олена Адамова, Анна Луценко

Сергій Пастухов

Ольга Женевська, Інна Гелетюк та Анна Луценко

Ольга Женевська і Марина Гайович

Фото: Павло Бойченко

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