У червоному костюмі і на шпильках: Марічка Падалко продемонструвала яскравий образ для ефіру

Ведуча сфотографувалася у студії ТСН.
Марічка Падалко опублікувала в Instagram фото свого нового аутфіту для ефіру ТСН, зроблене у студії.
Ведуча постала у червоному штанному костюмі та бежевому топі. Образ вона доповнила білими туфлями на шпильках. Акуратне укладання і ніжний макіяж завершили лук Марічки.
"Штанний костюм – так чи ні?", - запитала Падалко у своїх підписників.
Її колега – Соломія Вітвіцька, відповіла: "О! Так". Фоловерам також подобається Марічка у вбраннях зі штанями: "Дуже красиво", "Так! Марічко, ви чарівна", "Так! Вам дуже пасує"Звісно, так! І цей червоний – любов", "Звичайно так! Вам личить! І в сукнях ви теж прекрасна".
Читайте також:
У сукні і з родиною: Марічка Падалко сходила на прем'єру анімації "Щенячий патруль у кіно"
Рецепт від телезірки: Марічка Падалко у квітковій сукні приготувала полуничний десерт