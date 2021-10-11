У червоному костюмі і на шпильках: Марічка Падалко продемонструвала яскравий образ для ефіру

У червоному костюмі і на шпильках: Марічка Падалко продемонструвала яскравий образ для ефіру

Ведуча сфотографувалася у студії ТСН.

Марічка Падалко опублікувала в Instagram фото свого нового аутфіту для ефіру ТСН, зроблене у студії.

Ведуча постала у червоному штанному костюмі та бежевому топі. Образ вона доповнила білими туфлями на шпильках. Акуратне укладання і ніжний макіяж завершили лук Марічки.

Марічка Падалко / Instagram Марічки Падалко

"Штанний костюм – так чи ні?", - запитала Падалко у своїх підписників.

Марічка Падалко / Instagram Марічки Падалко

Її колега – Соломія Вітвіцька, відповіла: "О! Так". Фоловерам також подобається Марічка у вбраннях зі штанями: "Дуже красиво", "Так! Марічко, ви чарівна", "Так! Вам дуже пасує"Звісно, так! І цей червоний – любов", "Звичайно так! Вам личить! І в сукнях ви теж прекрасна".

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