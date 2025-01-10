У червоному костюмі та на високих підборах: стильна Гленн Клоуз сходила на шоу у Нью-Йорку

77-річна акторка займається промокампанією комедійного бойовика "Знову в дії", в якому вона знялася.

Гленн Клоуз потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку після знімань у "Шоу Дрю Беррімор".

Акторка зараз активно займається промокампанією нового фільму, в якому знялася. Це комедія-бойовик Netflix "Знову і дії", прем'єра якої запланована на 2025 рік. Вона стане першим фільмом з Кемерон Діас за понад десятиліття після її виходу з акторської кар'єри 2014 року.

Клоуз мала стильний вигляд. На ній було двобортне пальто бежево-сірого відтінку від бренду Max Mara, в якому ми її вже бачили раніше, червоний штанний костюм і біла сорочка.

Гленн Клоуз / Фото: Getty Images

Аутфіт Гленн доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і підборах, коричневими шкіряними рукавичками та сонцезахисними окулярами.

Про фільм:

Це історія про двох колишніх співробітників ЦРУ, які стали батьками з передмістя. Їхнє минуле повертається та починає їх переслідувати, коли їхнє прикриття розкривається. До акторського складу увійшли: Гленн Клоуз, Кемерон Діас, Ендрю Скотт, Кайл Чендлер і Джеймі Деметріу.

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