У червоному костюмі та без бюстгальтера: Шерон Стоун відвідала світський прийом

Знаменитість завітала на захід "Честь: у їхніх словах — історії, присвяченому 50-річчю закінчення війни у В'єтнамі" в Голлівудському театрі "Легіон" у Лос-Анджелесі, куди приїхала в ефектному червоному штанному костюмі.

На червону доріжку Шерон вийшла в жакеті, який одягла на голе тіло і широких штанях з накидкою з одного боку. Замість ґудзика на жакеті у Стоун висів маленький золотий замок. А зону декольте підкреслювала прикраса на чорному ланцюжку, який виглядав як величезний кулон. Взута зірка була в золоті босоніжки.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Акторка зробила лаконічну зачіску, макіяж з акцентом на рожеві губи, одягла окуляри з прозорим склом і маленькі золоті сережки-кільця.

Також нещодавно Шерон взяла участь у благодійному галавечорі 2023 року Жіночого фонду дослідження раку, який відбувся у готелі Four Seasons, у Беверлі-Гіллз. Тоді на доріжку зірка вийшла у сукні болотяного кольору, усипаній стразами. Доповнивши образ золотими аксесуарами.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

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