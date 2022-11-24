У червоному костюмі та з рожевою сумкою: Аліна Байкова у стильному образі прогулялася Нью-Йорком

Вона продемонструвала розкішне вбрання, поєднавши червоний колір з рожевим, який цього року став одним із наймодніших.

Українська супермодель Аліна Байкова потрапила під приціл папараці на вулицях Нью-Йорка під час прогулянки. Красуня була одягнена в дуже яскравий та стильний total look від італійського бренду Pinko.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

У вбранні вона поєднала маскулінний штанний оверсайз костюм червоного відтінку з рожевою сорочкою і вже культовою сумкою на довгому ремінці, теж рожевого відтінку, який цього року шалено популярний і став практично новим чорним.

Доповнювали образ Аліни масивні чорні черевики на грубій підошві та ефектний макіяж із сіро-коричневими тінями та червоною помадою. Волосся дівчини було зібрано у високу кіску, а її вуха прикрашали сережки-пусети.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Знімки моделі були зроблені в районі Сохо, коли вона прямувала на святковий обід, організований брендом Pinko. Декількома особистими знімками моделі поділилася також у Instagram.

Також дівчина активно продовжує підтримувати Україну. Для своєї багатомільйонної аудиторії вона робить пости та публікує сторіс, у яких розповідає про батьківщину, просить допомагати, популяризує українські бренди та практично на всі публічні заходи приходить із синьо-жовтим прапором. Серед її останніх публікацій також було фото у футболці з картою України та написом "дім".

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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