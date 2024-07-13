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У червоному костюмі-трійці і карамельних туфлях: Кейт Аптон у яскравому луку сходила на шоу

У червоному костюмі-трійці і карамельних туфлях: Кейт Аптон у яскравому луку сходила на шоу

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У червоному костюмі-трійці і карамельних туфлях: Кейт Аптон у яскравому луку сходила на шоу

Кейт Аптон / Фото: Getty Images

32-річна модель і акторка обрала для свого виходу стильне вбрання.

Кейт Аптон відвідала шоу "Watch What Happens Live With Andy Cohen" у Нью-Йорку.

Для своєї появи вона обрала яскравий стильний образ у червоному костюмі-трійці, який складався з жакета, жилета і штанів-кльош. Вбрання вона поєднала зі шкіряними гостроносими туфлями на шпильках карамельного відтінку і червоною сумкою.

Кейт Аптон / © Getty Images
Кейт Аптон / Фото: Getty Images

Аптон зробила укладання з локонами, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, білий манікюр, прикрасила вуха золотими сережками, шию – золотим ланцюжком, а руки – каблучками.

Нагадаємо, Кейт Аптон нещодавно вийшла у світ у чорному вбранні у смужку, яке складалося зі штанів-палацо і  топа з американською проймою, оголеними плечима і коричневими ґудзиками.

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