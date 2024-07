У червоному костюмі-трійці і карамельних туфлях: Кейт Аптон у яскравому луку сходила на шоу

Кейт Аптон відвідала шоу "Watch What Happens Live With Andy Cohen" у Нью-Йорку.

Для своєї появи вона обрала яскравий стильний образ у червоному костюмі-трійці, який складався з жакета, жилета і штанів-кльош. Вбрання вона поєднала зі шкіряними гостроносими туфлями на шпильках карамельного відтінку і червоною сумкою.

Кейт Аптон / Фото: Getty Images

Аптон зробила укладання з локонами, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, білий манікюр, прикрасила вуха золотими сережками, шию – золотим ланцюжком, а руки – каблучками.

Нагадаємо, Кейт Аптон нещодавно вийшла у світ у чорному вбранні у смужку, яке складалося зі штанів-палацо і топа з американською проймою, оголеними плечима і коричневими ґудзиками.

