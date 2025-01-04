У червоному костюмі з паєтками: фіналістка "Холостяка-13" в ефектному луку від українського бренду з'явилася на постшоу

Фіналістка "Холостяка-13" Анастасія Юзьвак з'явилася в ефірі спеціального випуску "Холостяк. Життя після проєкту".

Дівчина продемонструвала ефектний образ у червоному костюмі з паєтками та оголеними плечима від українського бренду Gasanova. Він складався з кроптопа і широких штанів.

Анастасія Юзьвак/Instagram holostyakstb

У цьому вбранні Настя похизувалася стрункою фігурою і пласким животом.

Анастасія Юзьвак/Instagram holostyakstb

Аутфіт вона доповнила чорними туфлями, елегантною зачіскою з випущеними спереду пасмами та ніжним мейкапом. На шиї у неї був золотий чокер, а на зап'ясті – браслет із цього комплекту.

Григорій Решетник та Анастасія Юзьвак/Instagram Григорія Решетника

Фото з Юзьвак на своїй сторінці в Instagram опублікував ведучий проєкту Григорій Решетник. У дописі він підтримав дівчину:

"Найскладніше – це дійти до фіналу і почути "дозволь, я тебе проведу"… Потім залишитись наодинці зі своїми думками та переживаннями. А згодом ще винести хвилю публічних обговорень і звинувачень... В житті кожен і кожна з нас може помилятись, головне, робити висновки, вміти нести за них відповідальність та сміливо рухатись далі, залишаючись вірними самими собі. Анастасія знайшла в собі сили, прийшла на фінальне постшоу та, на мою думку, гідно трималась".

Читайте також: