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У червоному костюмі з паєтками і в перлах: Катерина Бужинська продемонструвала ефектний новорічний образ

У червоному костюмі з паєтками і в перлах: Катерина Бужинська продемонструвала ефектний новорічний образ

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
322
Час на прочитання
1 хв
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У червоному костюмі з паєтками і в перлах: Катерина Бужинська продемонструвала ефектний новорічний образ

Катерина Бужинська

Співачка у яскравому луку позувала біля ялинки.

Катерина Бужинська знялася у красивій новорічній фотосесії і показала в Instagram декілька кадрів із неї.

Катерина Бужинська / ©
Катерина Бужинська

Перед об'єктивом фотокамери артистка постала в ефектному образі біля ялинки. На ній був червоний штанний костюм із паєтками.

Катерина Бужинська / ©
Катерина Бужинська

Катерина зробила об'ємну зачіску з локонами, вечірній макіяж із червоною помадою і червоний манікюр. Шию зірка прикрасила масивним перлинним намистом, а вуха – сережками з перлами.

Катерина Бужинська / ©
Катерина Бужинська

Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан презентували нову зимову пісню.

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Дата публікації
Перегляди
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