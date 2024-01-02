У червоному костюмі з паєтками і в перлах: Катерина Бужинська продемонструвала ефектний новорічний образ

Катерина Бужинська знялася у красивій новорічній фотосесії і показала в Instagram декілька кадрів із неї.

Катерина Бужинська

Перед об'єктивом фотокамери артистка постала в ефектному образі біля ялинки. На ній був червоний штанний костюм із паєтками.

Катерина Бужинська

Катерина зробила об'ємну зачіску з локонами, вечірній макіяж із червоною помадою і червоний манікюр. Шию зірка прикрасила масивним перлинним намистом, а вуха – сережками з перлами.

Катерина Бужинська

Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан презентували нову зимову пісню.

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