У червоному кроптопі і лосинах: струнку Олівію Вайлд папараці заскочили біля спортзалу

40-річна акторка і режисерка, щоб мати гарний вигляд, регулярно займається спортом.
До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Олівія Вайлд. Акторка йшла з тренування у спортзалі.
Вона продемонструвала підтягнуту фігуру у червоному спортивному комплекті, який складався з кроптопу і лосин із високим посадженням. Вбрання зірка скомбінувала зі світлими кросівками.
Олівія зібрала волосся у хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і зробила довгий французький манікюр із чорним акцентним кольором. У руці вона несла шопер і термочашку.
Нагадаємо, Олівія Вайлд на захід бренду Chanel прийшла у стильному твідовому костюмі персикового відтінку, який складався з широких штанів та двобортного жакету з гламурними ґудзиками.
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