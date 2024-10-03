У червоному кроптопі і лосинах: струнку Олівію Вайлд папараці заскочили біля спортзалу

40-річна акторка і режисерка, щоб мати гарний вигляд, регулярно займається спортом.

До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Олівія Вайлд. Акторка йшла з тренування у спортзалі.

Вона продемонструвала підтягнуту фігуру у червоному спортивному комплекті, який складався з кроптопу і лосин із високим посадженням. Вбрання зірка скомбінувала зі світлими кросівками.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Олівія зібрала волосся у хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і зробила довгий французький манікюр із чорним акцентним кольором. У руці вона несла шопер і термочашку.

Нагадаємо, Олівія Вайлд на захід бренду Chanel прийшла у стильному твідовому костюмі персикового відтінку, який складався з широких штанів та двобортного жакету з гламурними ґудзиками.

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