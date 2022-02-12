У червоному кроптопі: Кендалл Дженнер у новому спортивному луку сходила на тренування

26-річна модель Кендал Дженнер все частіше потрапляє під приціл фотографів у Лос-Анджелесі.

Днями дівчину знову сфотографували дорогою на пілатес. Цього дня Кендалл була одягнена у червоний кроптоп, чорні лосини, білі шкарпетки та кросівки. У руці вона несла великий термос із водою, а в іншій тримала мобільний телефон. Модель зібрала волосся в хвіст і одягла сонцезахисні окуляри.

Кендал Дженнер / Getty Images

Також зірку заскочили в іншому аутфіті для тренувань – у чорному спортивному бюстгальтері, лосинах, білих шкарпетках та кросівках, а на плечі у моделі висіла сумка-шоппер. Зірка була з охороною та намагалася не звертати уваги на фотографів. Хоча вони її, звісно, постійно переслідують.

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