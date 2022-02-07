У червоному кроптопі та чоботях-козаках: Скаут Вілліс заїхала на заправку

У червоному кроптопі та чоботях-козаках: Скаут Вілліс заїхала на заправку

Середня дочка Демі Мур та Брюса Вілліса – Скаут – потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі.

30-річну дівчину сфотографували, коли вона приїхала на заправку, щоби заправити свій автомобіль.

Одягнена дівчина була в червоний топ із білим окантуванням, чорні спортивні штани з-під яких виднілася її спідня білизна. Взута Скаут була в чоботи-козаки червоного кольору на невисоких стійких підборах.

Скаут Вілліс / Getty Images

У звичайному житті дівчина любить стиль casual. Її часто фотографують папараці, коли Скаут сідає у свій позашляховик.

Скаут Вілліс / Getty Images

Читайте також: