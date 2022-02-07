У червоному кроптопі та чоботях-козаках: Скаут Вілліс заїхала на заправку

Середня дочка Демі Мур та Брюса Вілліса – Скаут – потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі.
30-річну дівчину сфотографували, коли вона приїхала на заправку, щоби заправити свій автомобіль.
Одягнена дівчина була в червоний топ із білим окантуванням, чорні спортивні штани з-під яких виднілася її спідня білизна. Взута Скаут була в чоботи-козаки червоного кольору на невисоких стійких підборах.
У звичайному житті дівчина любить стиль casual. Її часто фотографують папараці, коли Скаут сідає у свій позашляховик.
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