У червоному купальнику на відпочинку: британська зірка реаліті похизувалася пружними сідницями

Джессіка Гейл влаштувала у Мексиці пікантний фотосет у бікіні.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку у Мексиці.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Перед фотокамерою красуня з'явилася у сексуальному червоному купальнику із зав'язками навколо тулуба. Ліф чудово підкреслив її пишний спокусливий бюст.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Гейл похизувалася не лише струнким тілом, а й гарними пружними сідницями.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Джессіка підготувалася до фотосету: вона уклала волосся у м'які локони, зробила макіяж із довгими віями і помадою ягідного відтінку, прикрасила вуха золотими сережками, а руки – золотими браслетами.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Нагадаємо, Джессіка Гейл підкреслила гарну засмагу білим бікіні.

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