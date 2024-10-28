В червоному латексному комбінезоні: Ріанна вийшла на публіку в зухвалому вбранні, яке підкреслювало фігуру

Співачка та успішна бізнеследі Ріанна відвідала захід The City of Genius, який відбувся у Шанхаї. Образ зірки для цієї події здивував, адже вона обрала зухвале латексне вбрання червоного кольору.

Вбрання повністю обтискало її тіло, мало довгі рукави та накидку з воланами на рукавах. Застібався комбінезон на блискавку спереду і мав декольте.

Лук Ріанна доповнила чорними мюлями з гострим мисом, яскравим макіяжем з червоною помадою та великими окулярами і діамантовими прикрасами. Волосся вона розпустила та уклала в об'ємну високу зачіску.

Ріанна / Фото: Getty Images

Це її вбрання нагадало нам образ, в якому вона оголосила, що вагітна. 2023 року Ріанна після тривалої перерви в музичній діяльності грандіозно повернулася у світ шоубізнесу, презентувавши ефектний перфоманс у перерві "Супербоулу". Зірка виконала свої найвідоміші хіти в червоному вільному комбінезоні, під яким на ній була червона водолазка та пластикове бандо, яке повторює форму грудей.

Ріанна / Фото: Associated Press

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