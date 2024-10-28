В червоному латексному комбінезоні: Ріанна вийшла на публіку в зухвалому вбранні, яке підкреслювало фігуру

Цього разу вона справді змогла здивувати.
Співачка та успішна бізнеследі Ріанна відвідала захід The City of Genius, який відбувся у Шанхаї. Образ зірки для цієї події здивував, адже вона обрала зухвале латексне вбрання червоного кольору.
Вбрання повністю обтискало її тіло, мало довгі рукави та накидку з воланами на рукавах. Застібався комбінезон на блискавку спереду і мав декольте.
Лук Ріанна доповнила чорними мюлями з гострим мисом, яскравим макіяжем з червоною помадою та великими окулярами і діамантовими прикрасами. Волосся вона розпустила та уклала в об'ємну високу зачіску.
Це її вбрання нагадало нам образ, в якому вона оголосила, що вагітна. 2023 року Ріанна після тривалої перерви в музичній діяльності грандіозно повернулася у світ шоубізнесу, презентувавши ефектний перфоманс у перерві "Супербоулу". Зірка виконала свої найвідоміші хіти в червоному вільному комбінезоні, під яким на ній була червона водолазка та пластикове бандо, яке повторює форму грудей.
Читайте також:
- Була ніби в халаті: Ріанна з'явилася на презентації у вбранні трендового кольору вершкового масла.
- У камуфляжних штанах та з дорогоцінною прикрасою на шиї: новий стильний вихід Ріанни
- У білому топі та спортивних мінішортах: папараці заскочили Ріанну під час прогулянки містом