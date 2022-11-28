У червоному ліфі: британська ведуча блиснула сексуальним бюстом і слідами від антиперспіранту

Глоя Сімс з'явилася на вулицях Каліфорнії у всьому червоному.

41-річна британська ведуча Глоя Сімс потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Вона мала ефектний вигляд в образі lady in red.

На ній були обтислі штани, вкорочена лакована куртка, під яку телезірка одягла ліф-бандо, який чудово підкреслив її пишне декольте.

Глоя Сімс / Фото: Getty Images

Але навіть спокусливий бюст не відволік уваги від білих слідів від антиперспіранту. Сімс напевно дуже переймалася тим, що впріє, тому намазала пахви і біля них рясним шаром засобу від поту.

Глоя Сімс / Фото: Getty Images

Свій аутфіт вона доповнила червоно-білими кросівками і невеликою червоною сумочкою. На голові у неї був лакований берет.

Біляве волосся Глоя уклала у красиві локони, зробила макіяж із шоколадною помадою і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

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