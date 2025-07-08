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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
446
Час на прочитання
1 хв

У червоному ліфі і леопардових стрингах: 60-річна Елізабет Герлі похизувалася ідеальною фігурою

Британська акторка показала гарячий знімок зі своїх грецьких канікул.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі з нагоди Всесвітнього дня бікіні, який відзначали 5 липня, опублікувала в Instagram пікантну світлину зі свого відпочинку на грецькому курорті, на якій вона позувала у стильному купальнику власного бренду.

На акторці був червоний ліф із фурнітурою у вигляді золотого ланцюжка і стринги з леопардовим принтом. Ліз продемонструвала струнку фігуру, плаский живіт і спокусливий бюст.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

У Герлі було укладання з локонами і макіяж із акцетом на очах.

«Кожен день мого життя — день бікіні… Але чомусь я пропустила пост до офіційного Міжнародного дня бікіні!!! Ось фото з моєї відпустки в Греції, щоб надолужити це. До речі, я, звісно ж, одягнена в @elizabethhurleybeach», — підписала фото Елізабет.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі показала фігуру у чорному бікіні свого бренду.

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