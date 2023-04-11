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У червоному міні і біля розкішної автівки: британська телезірка продемонструвала сексуальні форми

У червоному міні і біля розкішної автівки: британська телезірка продемонструвала сексуальні форми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
716
Час на прочитання
1 хв
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У червоному міні і біля розкішної автівки: британська телезірка продемонструвала сексуальні форми

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі вихвалятися своїми спокусливими формами.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram новий знімок.

На ньому красуня позує біля розкішної автівки. Але сама зірка має не менш розкішний вигляд.

Глоя одягнена у червоний костюм, який складається із топу-бюстьє і мініспідниці зі шнурівкою. Вбрання чудово підкреслило її сексуальну фігуру.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Феррі доповнила аутфіт білими босоніжками на шпильках. Вона зробила собі гарне укладання з локонами і вечірній макіяж із акцентом на очах. Червоний манікюр і педикюр завершили її лук.

Раніше Глоя показала фігуру у милому рожевому бікіні на зав'язках із принтом червоних сердечок.

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Перегляди
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