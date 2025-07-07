У червоному міні і з яскравим макіяжем: Анна Добриднєва переклала свій хіт українською

Анна Добриднєва

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Анна Добриднєва випустила свій довгоочікуваний хіт «Не шкода» українською мовою. Цей трек наповнений енергією і жагою, які властиві лише шаленій закоханості.

«Ця пісня присвячена всім, хто пристрасно закоханий. Адже кохання — це поєднання всіх стихій, незважаючи на час, відстань і будь-які перешкоди», — поділилася Анна.

Добриднєва, окрім творчості продовжує активно займатися волонтерством. Співачка від початку повномасштабної війни виступила з понад 350 благодійними концертами, зокрема і на передовій.

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Анна Добриднєва об’єдналася з лідером гурту Mad Heads Вадимом Краснооким у творчий дует, який вирушив у благодійний тур «НАДІЯ Є» Європою, що відбувається у межах волонтерської ініціативи #6992кмДержавногоКордону, яка вже забезпечила понад 1850 авто для Сил Оборони і безпеки України. Мета туру — зібрати кошти на автівки для наших захисників. Організатором туру виступив військовий волонтер Юрій Тира.

Артисти виступлять із концертами у липні у Польщі, Німеччині та Нідерландах:

7. 07 Люблін

8.07 Краків

9.07 Катовіце

10.07 Гданськ

11.07 Вроцлав

12.07 Варшава

13.07 Познань

14.07 Берлін

15.07 Белефельд

16.07 Харлінген

17.07 Гетінген

18.07 Ханновер

19.07 Гаага

20.07 Кельн

Нагадаємо, Анна Добриднєва в ефектному образі відвідала препрем’єру драми про спорт «F1: Фільм» з Бредом Піттом у головній ролі.