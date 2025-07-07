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- Шоу-бізнес
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У червоному міні і з яскравим макіяжем: Анна Добриднєва переклала свій хіт українською
Співачка та волонтерка презентувала нове звучання композиції "Не шкода".
Анна Добриднєва випустила свій довгоочікуваний хіт «Не шкода» українською мовою. Цей трек наповнений енергією і жагою, які властиві лише шаленій закоханості.
«Ця пісня присвячена всім, хто пристрасно закоханий. Адже кохання — це поєднання всіх стихій, незважаючи на час, відстань і будь-які перешкоди», — поділилася Анна.
Добриднєва, окрім творчості продовжує активно займатися волонтерством. Співачка від початку повномасштабної війни виступила з понад 350 благодійними концертами, зокрема і на передовій.
Анна Добриднєва об’єдналася з лідером гурту Mad Heads Вадимом Краснооким у творчий дует, який вирушив у благодійний тур «НАДІЯ Є» Європою, що відбувається у межах волонтерської ініціативи #6992кмДержавногоКордону, яка вже забезпечила понад 1850 авто для Сил Оборони і безпеки України. Мета туру — зібрати кошти на автівки для наших захисників. Організатором туру виступив військовий волонтер Юрій Тира.
Артисти виступлять із концертами у липні у Польщі, Німеччині та Нідерландах:
7. 07 Люблін
8.07 Краків
9.07 Катовіце
10.07 Гданськ
11.07 Вроцлав
12.07 Варшава
13.07 Познань
14.07 Берлін
15.07 Белефельд
16.07 Харлінген
17.07 Гетінген
18.07 Ханновер
19.07 Гаага
20.07 Кельн
Нагадаємо, Анна Добриднєва в ефектному образі відвідала препрем’єру драми про спорт «F1: Фільм» з Бредом Піттом у головній ролі.