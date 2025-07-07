ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

У червоному міні і з яскравим макіяжем: Анна Добриднєва переклала свій хіт українською

Співачка та волонтерка презентувала нове звучання композиції "Не шкода".

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анна Добриднєва

Анна Добриднєва

Анна Добриднєва випустила свій довгоочікуваний хіт «Не шкода» українською мовою. Цей трек наповнений енергією і жагою, які властиві лише шаленій закоханості.

«Ця пісня присвячена всім, хто пристрасно закоханий. Адже кохання — це поєднання всіх стихій, незважаючи на час, відстань і будь-які перешкоди», — поділилася Анна.

Добриднєва, окрім творчості продовжує активно займатися волонтерством. Співачка від початку повномасштабної війни виступила з понад 350 благодійними концертами, зокрема і на передовій.

Анна Добриднєва об’єдналася з лідером гурту Mad Heads Вадимом Краснооким у творчий дует, який вирушив у благодійний тур «НАДІЯ Є» Європою, що відбувається у межах волонтерської ініціативи #6992кмДержавногоКордону, яка вже забезпечила понад 1850 авто для Сил Оборони і безпеки України. Мета туру — зібрати кошти на автівки для наших захисників. Організатором туру виступив військовий волонтер Юрій Тира.

Артисти виступлять із концертами у липні у Польщі, Німеччині та Нідерландах:

  • 7. 07 Люблін

  • 8.07 Краків

  • 9.07 Катовіце

  • 10.07 Гданськ

  • 11.07 Вроцлав

  • 12.07 Варшава

  • 13.07 Познань

  • 14.07 Берлін

  • 15.07 Белефельд

  • 16.07 Харлінген

  • 17.07 Гетінген

  • 18.07 Ханновер

  • 19.07 Гаага

  • 20.07 Кельн

Нагадаємо, Анна Добриднєва в ефектному образі відвідала препрем’єру драми про спорт «F1: Фільм» з Бредом Піттом у головній ролі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie