У червоному міні та чоботях зі шнурівкою: ефектна Джулія Фокс під прицілом папараці

Вона, як завжди, мала ефектний і сміливий вигляд, а її лук підкреслював фігуру.

33-річна американська модель Джулія Фокс опинилася під прицілом фотографів у Нью-Йорку, коли йшла на вечірку. Захід знаменитість організувала на честь своїх мемуарів під назвою Down The Drain, які нещодавно вийшли у світ.

На Джулії було вбрання в червоному кольорі, яке складалося з топа без бретельок і коротких шортів. Також Фокс одягла перуку з довгим червоним волоссям, зробила дуже яскравий макіяж із чорними стрілками та коричневими губами.

Образ модель доповнила білими чоботями на шнурівці, сумкою з короткими ручками та рукавичками.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Це вже другий образ Джулії в червоному кольорі за останній час, адже нещодавно вона прийшла на захід у сукні з вирізами на спідниці. В цьому луку вона прийшла на гала-концерт на честь 25-річчя благодійної організації Room to Grow, що відбувся у бальній залі Ziegfeld.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

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