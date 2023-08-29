У червоному міні та мюлях на шпильці: ефектна Гейлі Бібер в об'єктивах папараці в Нью-Йорку

Гейлі була в червоній мінісукні, до якої підібрала червону шкіряну сумку і туфлі-мюлі на підборах. На шиї моделі був золотий ланцюжок з великою літерою "B", інкрустований золотом та діамантами, а у вухах були великі сережки у вигляді полуниці.

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / Фото: Getty Images

Волосся Бібер зібрала шпилькою, зробила гарний вечірній макіяж, а манікюр та педикюр у неї був у червоному кольорі. Її 29-річний чоловік Джастін Бібер йшов на крок за нею, коли вони виходили з машини. Він був у сірому спортивному костюмі та жовтих кроксах. Пара зовсім не гармоніювала в образах одне з одним.

Нагадаємо, днем раніше Гейлі також продемонструвала образ у червоній сукні та у мюлях, коли приїжджала до студії ABC, щоб взяти участь у шоу Good Morning America.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

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