У червоному міні від Vivienne Westwood: Тейлор Свіфт сяяла на церемонії "Греммі"

Співачка мала надзвичайний вигляд і підкреслила свої стрункі ноги.

Цього року на 67-й церемонії вручення музичних премій "Греммі" співачка Тейлор Свіфт здобула шість номінацій, але не перемогла в жодній.

Проте вбралася вона в ефектну червону сукню від відомого британського бренду Vivienne Westwood.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Це була сукня впізнаваного дизайну з корсетом та драпуванням. Також її повністю прикрашали червоні стрази.

На спідниці цієї сукні також була цікава лаконічна деталь – невелика прикраса з літерою Т – першою у імені співачки.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Образ Свіфт доповнила босоніжками на підборах та зі стразами від Casadei, червоним манікюром, яскравим макіяжем, а також гламурними сережками з червоним камінням від ювелірного бренду Lorraine Schwartz, який також обожнює найкраща подруга Тейлор – акторка Блейк Лайвлі.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Під час церемонії Свіфт все ж таки вийшла на сцену, але щоб вручити нагороду колежанці — Бейонсе, яка отримала золоту статуетку у категорії "Найкращий кантріальбом".

Тейлор Свіфт та Бейонсе / Фото: Associated Press

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