У червоному міні з декольте: 50-річна Гайді Клум продемонструвала стрункі ноги

Зірка мала дуже ефектний вигляд і цей відтінок дуже їй личить.

Супермодель та ведуча Гайді Клум відвідала захід, організований Алессандрою Амбросіо та Сінді Мелло на підтримку Brazilian Soul Fund та Brazil Foundation, який відбувся під час 77-го щорічного Каннського кінофестивалю у La Petite Maison у Франції.

Для цього заходу вона обрала оксамитову червону мінісукню з довгими рукавами, спідниця якої була виконана у вигляді квітки. Також її сукню прикрашало глибоке декольте, а під грудьми та з боків у нього були прозорі вставки.

Клум доповнила лук туфлями на підборах, зачіскою з легкими локонами, а також яскравим макіяжем з червоною помадою на губах.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Цей її вихід на публіку стався за кілька днів після того, як Гайді сяяла на червоній доріжці в ефектній багряній сукні від бренду Saiid Kobeisy з колекції весна-літо 2024.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Читайте також: