У червоному міні з драпуваннями: 60-річна Брук Шилдс відвідала вручення престижної премії

Брук Шилдс / © Associated Press

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Нещодавно — 31 травня — акторка Брук Шилдс відсвяткувала своє 60-річчя, а потім вийшла на червону доріжку в Нью-Йорку. 8 травня відбулося вручення 78-ї щорічної премії «Тоні», яка присуджується в галузі американського театру. Захід минув у мюзик-голі Radio City.

Брук одягла червону мінісукню з асиметричним подолом, драпуванням і лелітками, які були тільки з одного боку. Сукня Брук була від Модного дому Balmain. Акторка доповнила образ червоним клатчем, туфлями-човниками та прикрасами. Волосся вона розпустила і уклала у легкі хвилі.

Брук Шилдс / © Associated Press

Сукні з драпуванням Брук дуже любить і неодноразово одягала, хоч і від інших брендів. Нещодавно акторка також вийшла на червону доріжку під час театральної прем’єри, де продемонструвала вбрання коричневого кольору від бренду Ronny Kobo.

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Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Associated Press