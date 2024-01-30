У червоному міні з підплічниками: Кайлі Дженнер відвідала показ Jacquemus у Франції

Модне шоу бренд назвав цього разу Les Sculptures, а проводилося воно у музеї Fondation Maeght. Присвячено показ швейцарському художнику Альберто Джакометті.
Тиждень високої моди завершився, а ось модні шоу у Франції - ні. Цього тижня у Сен-Поль-де-Вансі відбувся показ нової колекції весна-літо 2024 бренду Jacquemus. Серед гостей модного шоу з'явилися Джулія Робертс, зірка "Сексу і міста" Крістін Девіс, колишня дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі та зірка реалітішоу Кайлі Дженнер, яка знову взяла із собою дочку Стормі.
На захід Кайлі одягла червону мінісукню з драпуваннями та підплічниками. Спереду у вбрання було невелике декольте.
Образ дівчина доповнила макіяжем, об'ємним укладанням, червоними туфлями та сумкою.
Також вона з'явилася у рекламному відео бренду з рештою гостей показу.
А ось декількома днями раніше Дженнер разом із сестрою Кім Кардашян відвідала показ кутюрної колекції Модного дому Maison Margiela, креативним директором якого є легендарний дизайнер Джон Гальяно. На шоу вона прийшла у срібній сукні та рукавичках.
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