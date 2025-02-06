У червоному міні з трояндами: гламурна Нікі Гілтон з'явилася на вечірці у Нью-Йорку

Світська левиця сяяла в незвичайному вбранні, яке підкреслювало її ноги.
Нікі Гілтон відвідала вечірку з нагоди відкриття Тижня моди у Нью-Йорку Saks Fifth Avenue, що відбулася у клубі Crane Club. Жінка мала гламурний та ефектний вигляд, оскільки одягла коротку червону сукню.
Вбрання Нікі було від бренду Rebecca Vallance, з яким вона співпрацює. Сукня була повністю розшита лелытками, мала пишні рукави, а також вирізи в зоні грудей, які також прикрашали три великі троянди з тканини.
Носила своє вбрання Гілтон у поєднанні з червоними мюлями від Manolo Blahnik декорованими кристалами. Також вона розпустила своє світле волосся, зробила улюблений макіяж, а також одягла кілька прикрас із камінням. Вартість такої сукні, згідно з сайтом бренду, 780 євро.
Нагадаємо, що раніше вона відвідала показ нової колекції американського бренду Marc Jacobs, який відбувся у Нью-Йорку у знаменитій публічній бібліотеці. Дизайнер презентував публіці цього разу креативну колекцію на сезон весна-літо 2025. Зірка того дня була у білому міні та на величезних платформах.
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