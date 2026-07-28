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- Шоу-бізнес
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У червоному монокіні з пікантними вирізами: модель похизувалася гарною фігурою на Ібіці
Зірка реаліті поділилася сонячними кадрами з відпочинку на іспанському острові.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених під час відпочинку на Ібіці.
«За острівним часом», — лаконічно підписала вона світлини.
На фото Джес позувала на тлі мальовничого узбережжя у червоному суцільному купальнику-монокіні, який чудово підкреслив її засмагу та пишні форми.
Купальник мав глибоке декольте, високі вирізи на стегнах і великі фігурні вирізи з боків. Купальник також був оздоблений трьома металевими кільцями — одним у зоні декольте і двома на стегнах.
Пляжний образ Гейл доповнила золотими браслетами і білим манікюром. Її довге біляве волосся було розпущене, а на обличчі був макіяж із пишними віями, бронзером і помадою кольору курної троянди.
Джессіка позувала перед камерою, насолоджувалася сонцем і відпочивала на м’якому лежаку серед зелені.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у блакитному бікіні покаталася на яхті.