У червоному монокіні з пікантними вирізами: модель похизувалася гарною фігурою на Ібіці

Джессіка Гейл

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Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених під час відпочинку на Ібіці.

Джессіка Гейл

«За острівним часом», — лаконічно підписала вона світлини.

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Джессіка Гейл

На фото Джес позувала на тлі мальовничого узбережжя у червоному суцільному купальнику-монокіні, який чудово підкреслив її засмагу та пишні форми.

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Джессіка Гейл

Купальник мав глибоке декольте, високі вирізи на стегнах і великі фігурні вирізи з боків. Купальник також був оздоблений трьома металевими кільцями — одним у зоні декольте і двома на стегнах.

Джессіка Гейл

Пляжний образ Гейл доповнила золотими браслетами і білим манікюром. Її довге біляве волосся було розпущене, а на обличчі був макіяж із пишними віями, бронзером і помадою кольору курної троянди.

Джессіка Гейл

Джессіка позувала перед камерою, насолоджувалася сонцем і відпочивала на м’якому лежаку серед зелені.

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у блакитному бікіні покаталася на яхті.

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